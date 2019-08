Calciomercato Milan: Everton Sousa Soares, soprannominato anche Cebolinha, direbbe sì ad un trasferimento a Milanello. Però trattare col Gremio è difficile.

Il Milan non ha ancora completato il proprio calciomercato estivo. Tra cessioni e acquisti c’è ancora qualcosa da fare entro la scadenza del 2 settembre.

I tifosi si attendono un colpo in attacco. In queste settimane si è parlato tanto di Angel Correa, ma la trattativa con l’Atletico Madrid sembra lontana dal poter andare in porto. Anzi, in Spagna più fonti hanno rivelato che i discorsi sono stati interrotti. Niente accordo, dunque il club rossonero deve trovare una valida alternativa all’argentino da regalare a Marco Giampaolo.

Milan, difficile arrivare a Everton Cebolinha del Gremio

Uno dei nomi nuovamente accostati al Milan in questi giorni è quello di Everton Sousa Soares. Già mesi addietro si era parlato di lui come obiettivo di Leonardo, che da dirigente rossonero aveva avviato dei contatti per provare a portarlo a Milanello. Poi non se ne è fatto nulla, visto che lui è tornato al PSG e la dirigenza milanista finora ha preso altre strade.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport, calciomercato.com la destinazione Milan è tuttora molto gradita ad Everton. Il talentuoso esterno offensivo del Gremio de Porto Alegre ha spinto i suoi agenti a contattare la società rossonera recentemente. La volontà di Cebolinha di approdare a Milanello c’è, però l’operazione è molto difficile.

Il cartellino ha un prezzo elevato e i diritti economici su di esso sono divisi tra quattro differenti soggetti. Il Gremio vanta il 50%, valutato circa 40 milioni di euro. Poi ci sono il 30% dell’agente Gilmar Veloz, il 10% del Fortaleza e un altro 10% appartenente a un investitore privato. Complicato per il Milan pensare di intavolare una trattativa nell’ambito di un simile scenario. Sicuramente Everton sarebbe un ottimo colpo, considerando le sue caratteristiche tecniche e tattiche, però ci sembra improbabile che la dirigenza riesca a prenderlo.

