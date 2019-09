Giornata intensa, la penultima di calciomercato. Il Milan è in trattativa per Ante Rebic. Il giocatore è in Italia, ed è vicino all’accordo con i rossoneri: i dettagli.

Ante Rebic vicino al Milan. L’attaccante croato, classe 1995, di proprietà dell’Eintracht Francoforte è a Milano ed è prossimo a raggiungere l’accordo con il club rossonero.

L’indiscrezione è stata lanciata da Gianluca Di Marzio e confermata dal giornalista tedesco di Sky Sport Marc Behrenbeck sul suo profilo Twitter: “Tutte le parti sono d’accordo in linea generale, ma mancano ancora i dettagli e, ovviamente, le visite mediche”.

Oggi Rebic non è stato nemmeno inserito nella lista dei convocati dell’Eintracht Francoforte, nonostante la squadra fosse impegnata (alle ore 18) contro il Fortuna Dusseldorf. Ad un passo dunque il suo addio alla Bundesliga e il ritorno in Serie A, dove in passato da giovanissimo aveva vestito le maglie di Verona e Fiorentina.

Rebic è un classe 1993, il prossimo 21 settembre compirà 26 anni. In questo inizio di stagione ha già segnato 3 gol in 6 presenze. La scorsa stagione invece ha segnato 10 gol e collezionato 6 assist in 38 presenze.

Il Milan è ormai ad un passo da Rebic. Questi i dettagli economici dell’operazione: 25 milioni in prestito con obbligo di riscatto che si attiva al raggiungimento di un determinato numero di presenze.

Si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore. Il tempo stinge, mancano poco più di 24 ore alla chiusura del mercato e il Milan giustamente ha trovato l’alternativa a José Angel Correa, visto che la distanza economica con l’Atletico Madrid sul cartellino dell’argentino non si è ridotta.

Rebic può fare la seconda punta e all’occorenza anche l’esterno di fascia sinistra. Nella scorsa stagione ha giocato oltre che da seconda punta, anche da trequartista. Raramente invece è stato schierato da attaccante sinistro di fascia, ma è comunque un ruolo nelle sue corde.

Sky Info: Ante Rebic steht kurz vor einem Wechsel zum @acmilan. Er wird bereits heute in der Italienischen Metropole erwartet. Alle Parteien sind sich grundsätzlich einig, aber es fehlen noch Details und natürlich der Medizin Check.@Eintracht — Marc Behrenbeck (@Sky_Marc) 1 settembre 2019

Operazione vicina a concludersi per Rebic al Milan: ultimi dettagli per un prestito con obbligo di riscatto da circa 25 milioni ⌛️ @SkySport #Milan #calciomercato — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 1 settembre 2019

