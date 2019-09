Milan-Brescia 1-0: la squadra di Marco Giampaolo trova la prima vittoria in campionato di fronte al pubblico di San Siro. Decide Hakan Calhanoglu. Video con gol e highlights.

Archiviata la pessima prestazione con annessa sconfitta a Udine, il Milan di Marco Giampaolo riparte dalla vittoria a San Siro contro il Brescia. Primi 3 punti nel nuovo campionato Serie A 2019/2020.

I rossoneri vincono 1-0 grazie a una rete segnata da Hakan Calhanoglu nel primo tempo. Nel finale di partita più occasioni per raddoppiare, ma tra errori e bravura del portiere avversario il 2-0 non è arrivato. Nel mezzo alcune chance anche per la squadra di Eugenio Corini, che non ha affatto sfigurato al Giuseppe Meazza ieri. Le Rondinelle, vincenti alla prima giornata contro il Cagliari, hanno lasciato Milano con un po’ di amarezza ma anche con la consapevolezza di aver disputato un buon match.