Primavera Milan, la stagione parte col piede giusto. In vista dell’esordio in campionato, la formazione di Federico Giunti si è aggiudicata il torneo Memorial Mamma Cairo battendo la Juventus in finale per 2-1.

Lo stesso risultato con cui il baby Diavolo, ieri, aveva steso l’Inter in semifinale. Eppure la finale di Asti inizia in modo choc: tempo 5 minuti, e la Vecchia Signora già si porta avanti con un tocco semplice sotto porta di Abou Teher.

Ma il Milan non demorde, e dopo un primo tempo in svantaggio, trova il pareggio al 55esimo con un destro dalla distanza di Marco Bosio che spiazza il portiere juventino.

Quando la gara sembrava ormai prossima ai rigori, è apoteosi rossonera: il neo acquisto Emanuele Pecorino, al 90esimo, firma il sorpasso con una rapida zampata in area di rigore. Non c’è tempo per una replica: il torneo va al Milan, che torna ad alzarlo dopo l’ultimo successo del 2016. Il portiere Andreas Jungdal, altro rinforzo estivo, è stato eletto il miglior giocatore del torneo.

Con un’importante iniezione di fiducia, la formazione rossonera ora si preparerà al debutto per il campionato Primavera 2 dopo la clamorosa retrocessione dello scorso anno. Il primo atto sarà in casa contro lo Spezia il prossimo 14 settembre, e nella testa della società c’è una sola parola: promozione.

