Mauro Icardi si trasferisce dall’Inter al Paris Saint-Germain nell’ultimo giorno della sessione estiva del calciomercato. E’ già in volo con Wanda Nara verso Parigi.

Uno dei trasferimenti più eclatanti di questa ultima giornata del calciomercato estivo dovrebbe essere quello di Mauro Icardi. Infatti, le ultime news danno per altamente probabile il suo passaggio al Paris Saint-Germain.

La trattativa tra l’Inter e il PSG è in corso, Sky Sport spiega che c’è già un accordo tra le parti. La formula del trasferimento dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto in un’operazione da complessivi 70 milioni di euro (probabilmente 5+65). Un dettaglio decisivo per la fumata bianca è il rinnovo del contratto di Icardi con il club nerazzurro.

Infatti, l’attuale scadenza contrattuale è fissata per giugno 2021 e l’Inter non può cedere Icardi in prestito con diritto di riscatto se prima non avviene un prolungamento. Sembra che un’intesa sia stata raggiunta e dunque c’è il via libera al trasferimento a Parigi del calciatore

In questi minuti il bomber argentino è partito in aereo con Wanda Nara da Milano in direzione Francia, quindi tutto dovrebbe essere stato sistemato ormai. Nel pomeriggio le visite mediche e la firma di Maurito con il PSG. Dopo Ivan Perisic e Radja Nainggolan, l’Inter sta riuscendo a cedere un altro elemento che Antonio Conte non voleva più in squadra.