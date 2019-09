Incredibile: André Silva non avrebbe superato le visite mediche con l’Eintracht Francoforte. Rischia di saltare il trasferimento di Ante Rebic.

Incredibile ma vero: potrebbe saltare lo scambio tra Milan ed Eintracht Francoforte che avrebbe portato Ante Rebic in maglia rossonera.

Tutta colpa di André Silva, o meglio delle sue condizioni fisico-atletiche. L’attaccante portoghese è volato oggi in Germania per le visite mediche di rito, ma secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport sarebbero spuntati alcuni problemi dell’ultima ora.

Non è ancora tutto saltato, ma vi sono alcune insidie che potrebbero non far decollare definitivamente la trattativa di cui si parla maggiormente nelle ultime ore. Silva è a Francoforte ma sarebbero spuntati alcuni dubbi sulle sue condizioni, in particolare per un tendine d’achille ballerino. Il Milan e Rebic, che ha già superato le visite mediche ed è pronto a firmare, attendono con ansia notizie dalla Germania.

Le due operazioni sono infatti strettamente collegate: il Milan, senza la partenza di André Silva, non potrà effettuare altre operazioni onerose in attacco per questioni di bilancio. Rebic dunque, ormai pronto a diventare rossonero, rischia di vedere infranta la possibilità di tornare in Italia dopo le esperienze a Firenze e Verona.

Nei prossimi minuti arriveranno novità importanti, ma certamente il calciomercato estivo del Milan continua a regalare fino all’ultimo minuto sorprese assolute, sia in positivo che in negativo.

