Milan-Taison: c’è l’offerta ufficiale allo Shakhtar Donetsk! Il giocatore ha già accettato e spinge per il trasferimento, il club ucraino lavora per il sostituto del brasiliano

Il Milan sogna la doppietta Rebic-Taison e fa sul serio. Piazzato il croato, il quale attualmente sta svolgendo le visite mediche, ora c’è l’accelerata per il 31enne brasiliano dello Shakhtar Donetsk.

Come infatti riferisce Sportitalia, è giunta l’offerta ufficiale dei rossoneri al club ucraino da 20 milioni di euro. Non c’è ancora la risposta della società dell’Est, ma il giocatore, intanto, ha detto sì e spinge per il trasferimento in Italia.

Milan, accelerata per Taison

A far ben sperare nonostante le difficoltà – riferisce l’emittente televisiva – è anche il fatto che lo Shakthar, silenziosamente, si sta muovendo per Jevhen Konopljanka, il quale, verosimilmente, potrebbe far spazio proprio al talento verdeoro.

Il problema della trattativa resta il cartellino del giocatore: idolo della tifoseria, ha una clausola rescissoria da 30 milioni di euro. Una cifra ritenuta chiaramente eccessiva dal Milan, il quale è sì propenso a uno sforzo per il fantasista, ma senza sforare le logiche di mercato e soprattutto il bilancio.

A rendere possibile questa seconda operazione, in ogni caso, è lo straordinario lavoro svolto da Zvonimir Boban per Rebic. La conoscenza e i buoni rapporti che il Chief Football Officer rossonero ha con Fredi Bobic, direttore sportivo dell’Eintracht, hanno infatti permesso che il lavoro si definisse in poche ore e a condizioni assolutamente vantaggiose.

Oltre a rinforzare la rosa, la società ha infatti finalmente piazzato anche André Silva che ora avrà l’occasione per rivalutarsi in vista di un addio definitivo. Poi c’è appunto la modalità dell’operazione, con quel prestito biennale che favorisce particolarmente il Diavolo.

Oltre a versare cash solo nel 2021, la società può ancora contare sul tesoretto inzialmente stanziato per Angel Correa e che ora andrà inevitabilmente dirottato per un’alternativa dopo il muro a oltranza dell’Atlético Madrid. Quel piano B ha appunto già un nome: Taison.

