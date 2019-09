Milan, è Ante Rebic il colpo last minute per l’attacco. Affare fatto con Eintracht Francoforte: André Silva vola in Germania. La formula dell’affare favorisce il club per un altro possibile acquisto

E’ Ante Rebic il colpo last minute per il mercato del Milan. Tutto fatto e definito: il giocatore, già in città, arriva in prestito biennale con diritto di riscatto e sosterrà quest’oggi le visite mediche. André Silva fa invece il percorso inverso, sbarcando all’Eintracht Francoforte con la stessa identica formula.

Ma le sorprese potrebbero non finire qui. Perché come conferma anche l’edizione de La Gazzetta dello Sport, il club rossonero, sfumato Angel Correa, ci prova parallelamente anche per un altro attaccante: il brasiliano Taison dello Shakhtar Donetsk.

Milan, possibile un altro colpo in attacco

A favorire un’altra eventuale operazione, del resto, è la formula con cui è stato definito il doppio affare col club tedesco. Entrambe le società si sono impegnate a ridefinire eventuali condizioni d’acquisto tra 24 mesi, una soluzione particolarmente comoda per il Milan che non vedrà appesantire ulteriormente il bilancio. Il riscatto avverrebbe pertanto nell’estate del 2021, con i due club che si scambierebbero direttamente 25 milioni di euro.

Tenere oggi i soldi in cassa, quindi, permetterà appunto un ultimo assalto in queste ore finali. E gli occhi del club sono finiti sul 31enne Taison, un giocatore che in attacco sa fare tutto ma legato da una clausola rescissoria da 30 milioni di euro. Dal Milan le richieste sono definite «folli» e i tempi stretti riducono le speranze, ma fino alle 22.00 di stasera mai dire mai.

Come rivela il quotidiano, intanto c’è soprattutto il lavoro di Zvonimir Boban dietro l’operazione Rebic-Silva. La conoscenza e i buoni rapporti con Fredi Bobic, direttore sportivo dell’Eintracht, hanno infatti permesso che il lavoro si definisse in poche ore.

Per il classe 93, dopo le esperienze con Fiorentina e Verona, si tratta invece di un ritorno in Serie A tre anni più tardi. E a proposito del club viola: a Firenze accolgono con piacere la notizia di un trasferimento in rossonero. La società toscana detiene infatti una percentuale della futura rivendita del giocatore, e incasserebbe addirittura il 50% in caso di permanenza a Milanello.

