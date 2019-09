Calciomercato Milan: Alen Halilovic è pronto a lasciare lo Standard Liegi per approdare all’Heerenveen. Mancano alcuni dettagli per chiudere l’operazione.

Questo ultimo giorno di calciomercato potrebbe portare Alen Halilovic dal Belgio all’Olanda. Il giocatore di proprietà del Milan è alla ricerca di una squadra nella quale finalmente riuscire ad “esplodere”.

Il 23enne croato si è trasferito allo Standard Liegi in prestito nel gennaio scorso. L’accordo è valido fino al giugno 2020 e prevede un diritto di riscatto. Tuttavia, Halilovic con mister Michel Preud’homme non ha trovato lo spazio che sperava ed è fuori dal progetto. Di conseguenza vuole andarsene dall’attuale club.

Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport, l’ex di Barcellona e Amburgo è pronto a trasferirsi all’Heerenveen. La formula è sempre quella del prestito. In queste ore la trattativa dovrebbe concludersi, anche se dal Belgio spiegavano l’esistenza di qualche problema inerente il pagamento dell’ingaggio (1,5 milioni di euro netti annui). Attualmente il Milan ne paga una parte. (circa la metà). Vedremo se giungerà la fumata bianca.

Halilovic prometteva molto bene ai tempi della Dinamo Zagabria, però poi non è mai riuscito a confermarsi. Il Barcellona lo prese, sicuro di aver fatto un grande colpo in prospettiva, ma il croato deluse e fu ceduto all’Amburgo. Ma neanche in Germania le cose hanno funzionato, non a caso ci fu la cessione in prestito al Las Palmas e pure lì poca roba. Massimiliano Mirabelli decise di scommetterci nell’estate 2018, ma fu un errore. Il futuro del ragazzo potrebbe essere in Olanda all’Heerenveen ora.