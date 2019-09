Il Milan aspetta con ansia Ante Rebic, ma ci va cauto. Come infatti rivela SkySport, la società aspetta prima le visite mediche di André Silva considerando il precedente col Monaco in piena estate

Milan-Rebic, tutto fatto ma il club rossonero ci va cauto. Il motivo? André Silva, attualmente impegnato in Germania per le visite mediche. Dopo l’affare saltato col Monaco proprio dopo i test fisici, la società milanista vuole scongiurare una nuova beffa e questa volta proprio allo scadere.

A riferirlo è SkySport, con l’emittente che evidenzia che l’impiego del portoghese in Milan-Brescia, forse, fosse mirato anche proprio in tal senso. Una garanzia per mostrare a tutti che il giocatore non avesse alcun tipo di problema.

Al di là di questa giusta precauzione, l’affare procede spedito. Tutto definito e sistemato: si attendono solo i rispettivi ok ai controlli medici di questa giornata, poi, qualora non ci fossero intoppi, arriverà l’ufficialità che tutte le parti in causa sperano.

La doppia operazione, ricordiamolo, è impostata sul prestito biennale con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Nel 2021, quindi, ci potrebbe essere virtualmente uno scambio alla pari, con le società che si scambierebbero i bonifici.

Un’operazione vantaggiosa per tutti, ma soprattutto per Elliott che non metterà a bilancio un’operazione comunque importante per Marco Giampaolo e che ne apre spazio a un’altra. La cifra stanziata per Angel Correa, infatti, ora verrà dirottata per Taison dello Shakhtar Donetks.

Secondo quanto riferito da Sportitalia, in mattinata è arrivata l’offerta ufficiale del Milan: 20 milioni cash per il 31enne brasiliano. Non sarebbe ancora giunta la risposta ucraina, ma il giocatore ha già raggiunto l’intesa col club milanista e starebbe spingendo per il trasferimento in Italia.

Questo rush finale, quindi, potrebbe portare due importanti rinforzi sulle fasce per Giampaolo. Qualità e imprevedibilità che aumenterebbero la pericolosità offensiva e, soprattutto, esalterebbero le caratteristiche da killer di Krzysztof Piatek. Sempre André Silva permettendo.

