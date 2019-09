La quarta giornata di Serie A 2019/2020 vedrà di fronte Milan e Inter. Aperta la vendita libera per i biglietti a San Siro: ecco tutte le info e i dettagli.

Il Milan sabato 21 settembre alle ore 20:45 giocherà il derby contro l’Inter, il primo della nuova stagione, capitato già alla quarta giornata del campionato di Serie A 2019/2020.

Da padroni di casa, sono i rossoneri a gestire la vendita dei tagliandi. Proprio oggi è partita la vendita libera, dopo essersi concluse le fasi di vendita riservate agli abbonati e ai titolari di Cuore Rossonero.

Disponibili dunque dalla giornata odierna i biglietti: su acmilan.com/biglietti è possibile vedere la disponibilità in tempo reale e scegliere il proprio posto tra i migliori disponibili. Le vendite sono attive anche presso la biglietteria di Casa Milan, nei punti vendite Vivaticket e alle casse dello stadio il giorno della partita (per eventuali biglietti residui).

Milan-Inter: prezzi biglietti

Come già accaduto nella passata stagione e per cui ci sono state parecchie lamentele, sarà un derby all’insegna del “caro biglietti”. I prezzi vanno dai 75 euro (terzo anello blu e verde, in curva praticamente). Tutti gli altri biglietti in altri settori hanno un prezzo superiore ai 100 euro.

Il sito ufficiale del Milan ricorda di evitare gli acquisti sui canali diversi da quelli ufficiali. La società non risponde per danni o frodi subite a seguito di acquisti effettuati in canali non autorizzati.