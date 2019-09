Gazzetta dello Sport, voto 6- al calciomercato del Milan. Ismael Bennacer dà fiducia e Ante Rebic porta qualità, ma per il resto non convince al 100%

Rude Krunic, Theo Hernandez, Ismael Bennacer, Rafael Leão, Léo Duarte e infine Ante Rebic. Dopo la mancata Champions League e i problemi col fair play finanziario, si chiude così la sessione estiva del Milan di Elliott Management Corporation.

Per La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, è un mercato da 6-. Basterà il solo talento croato per spazzare via l’apatia offensiva del Diavolo? Il quotidiano, inoltre, sottolinea anche le incertezze di mesi e mesi e le rincorse inutili per Angel Correa.

Bennacer è un profilo che dà fiducia, ma non basta a spazzare via le remore della rosea. Per il giornale il Milan si piazza al quartultimo posto in questa classifica riguardante gli acquisti, figurando davanti solo a Sampdoria, Spal, Udinese e Verona con tre 5.5 e un 5 finale.

Promosse invece le rivali per il quarto posto. 6.5 per la Fiorentina di Vincenzo Montella, 7 per il Torino che trova Simone Verdi all’ultimissimo minuto, 6+ all’Atalanta, 6.5 per Roma e Lazio. Dominano Inter e Juventus, con un doppio 8-.

Zvonimir Boban, dopo il gong finale di ieri sera, ha ha svelato il motivo del mancato approdo di Correa e ha commentato così l’operato rossonero: “Non ci siamo trovati sulle basi economiche. Ce ne sono stati tanti così, ma chissà se non sia stato un bene. Abbiamo una buona rosa, vedremo nel tempo. Capisco che la gente non conosce questi giocatori ma noi crediamo che hanno qualità speciali“.

