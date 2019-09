Andrej Kramaric è stato tra i tanti calciatori accostati al Milan. Il suo agente ha ammesso l’interesse e ha spiegato i motivi per cui è saltato l’affare con l’Hoffenheim.

Il calciomercato 2019 del Milan è stato caratterizzato da un numero record di calciatori accostati. Tra questi anche Andrej Kramaric, attaccante di proprietà dell’Hoffenheim. Il suo agente ha spiegato i motivi per cui è saltato l’affare.

Vincenzo Cavaliere, intervistato dai colleghi di Tuttomercatoweb.com, ha parlato dell’interesse dei rossoneri per il suo assistito: “Kramaric è uno dei più grandi attaccanti d’Europa. Abbiamo avuto una discussione con il Milan, ci sono state delle possibilità, ma i tedeschi non avevano nessuna intenzione di farlo in prestito. I numeri erano alti, con i rossoneri abbiamo parlato ma c’erano profili diversi per la punta. Non era una questione tecnica o economica”.

E proprio come dimostra lo scambio di prestiti Rebic-Silva concluso nell’ultimo giorno di mercato, il Milan era alla ricerca di un profilo che costasse il giusto, o comunque arrivasse con un’operazione non onerosa per il bilancio attuale. L’agente conferma la non apertura del club tedesco alla cessione: “L’Atletico Madrid lo ha richiesto in prestito ma l’Hoffenheim non l’ha ceduto”.

“Rebic? Ecco dove lo schiererà Giampaolo!”

Nel corso dell’intervista, l’agente di Kramaric ha parlato anche dell’acquisto in extremis del Milan, Ante Rebic. Il croato è arrivato in prestito dall’Eintracht Francoforte nell’ambito di uno scambio biennale di prestiti con André Silva.

Ci sono dubbi e incognite sul ruolo che Rebic potrà ricoprire nel Milan. Vincenzo Cavaliere prova a chiarire, ecco la sua opinione: “L’esplosione vera l’ha fatta ai Mondiali (Russia 2018, dove la sua Croazia è arrivata in finale), è molto potente, uno dei più veloci della Bundesliga se ricordo bene. È un’ala, non so cosa possa fare al Milan perché Giampaolo ha sempre scelto il trequartista. Nell’Eintracht ha giocato pure da punta, con Jovic, e può sostituire Mandzukic nella Croazia. Forse lo schiererà così”.

Dunque Rebic potrebbe essere schierato da seconda punta accanto a Kryzsztof Piatek, un ruolo che il croato conosce bene avendolo occupato la scorsa stagione al fianco di Jovic, ora al Real Madrid. Vedremo quali saranno le scelte di Marco Giampaolo.