Rafael Leao e Ante Rebic sognano lo sgambetto all’Inter. I nerazzurri li avevano entrambi in pugno per poi fare altre scelte.

Il prossimo 21 settembre, a San Siro, si giocherà il primo derby milanese dell’anno: Milan–Inter. Una sfida attesissima fra due squadre che vivono momenti molto diversi ma che quest’estate hanno rivoluzionato il proprio assetto tecnico-tattico.

Antonio Conte sulla panchina dei nerazzurri, Marco Giampaolo su quella rossonera: due personaggi che hanno un modo di vedere il calcio molto diverso. Emblematica fu la risposta del tecnico milanista nella conferenza stampa di presentazione al “testa bassa e pedalare” del collega: “No, preferisco testa alta e giocare a calcio“. In una frase è racchiuso tutta la diversità di pensiero dei due allenatori.

Sarà quindi un derby molto interessante. L’Inter è nettamente avanti e il calciomercato di quest’estate lo dimostra: investimenti pesanti e di spessore, mentre il Milan ha dovuto fare di necessità virtù. Ma è chiaro che sarà il campo il giudice supremo di questa rivalità. Una cosa è certa: il 21 settembre a San Siro, quarta giornata di Serie A, ci sarà tanto spettacolo.

Sperano di parteciparvi anche Rafael Leao e Ante Rebic, due nuovi acquisti del Diavolo in questa sessione estiva. Entrambi sedotti e abbandonati proprio dall’Inter, come scrive Tuttosport oggi. Infatti il portoghese e il croato sono stati molto vicini dal vestire la maglia nerazzurra, poi però la società ha fatto altre scelte. Così il Milan ha avuto il via libera per prenderli. Ora i due sognano lo sgambetto proprio ai cugini.

