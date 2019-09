Il Milan per la realizzazione del nuovo stadio e la messa in ordine dell’area adiacente starebbe cercando degli alleati finanziari rilevanti.

Non avrà raccolto il benestare del sindaco Giuseppe Sala, ma l’ipotesi della costruzione di un nuovo stadio a Milano appare sempre più concreta.

Milan e Inter stanno definendo il progetto architettonico che andrà al vaglio della giunta comunale per avere l’ok definitivo e procedere ai lavori. L’intenzione è quella di demolire il vecchio impianto di San Siro e fare spazio nella zona adiacente alla costruzione del nuovo impianto.

Intanto il quotidiano Milano Finanza ha parlato dell’intenzione del Milan, in particolare del presidente Paolo Scaroni, di reperire in tal senso alcuni partner commerciali e finanziari che possano investire in questo progetto e aiutare economicamente la società rossonera per sviluppare il tutto.

Si cercano in particolare alleati per la riqualificazione dell’area circostante, vicino San Siro, valutata circa 650 milioni di euro. Si parla di possibili contatti con Generali, nota compagnia assicurativa italiana. Intanto Elliott Management, il fondo statunitense proprietario del Milan, è pronto a coprire eventuali perdite o spese fuori portata.

L’obiettivo è quello di presentarsi con le migliori intenzioni e assicurazioni per dare il via al progetto in simbiosi con i rivali dell’Inter, così da convincere il Comune a dare il via a questo tipo di realizzazione sportiva.

