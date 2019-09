Ante Rebic è volato in Croazia per rispondere alla convocazione della sua Nazionale. Rientrerà tra una settimana a Milanello.

Subito dopo aver firmato il suo contratto con il Milan e posato per le foto di rito, Ante Rebic è volato direttamente nella sua Croazia per rispondere alla convocazione della Nazionale.

In settimana infatti si svolgeranno alcuni match importanti di qualificazione europea, in vista del torneo continentale della prossima estate. La Croazia se la vedrà contro Slovacchia ed Azerbaijan e il neo acquisto rossonero farà parte della rosa a disposizione del c.t. Dalic.

La seconda delle suddette gare verrà giocata dai croati il 9 settembre, ovvero lunedì prossimo. Dunque Rebic ed i suoi connazionali saranno liberi di tornare alle proprie squadre soltanto il 10 settembre, tra esattamente una settimana. In quella data si attende dunque l’esordio a Milanello dell’ex calciatore dell’Eintracht Francoforte.

Rebic farà il suo debutto assieme ai suoi nuovi compagni nella settimana che precede la sfida contro l’Hellas Verona. C’è grande curiosità in casa rossonera per vedere all’opera il classe ’93, che potrebbe essere provato da mister Giampaolo sia come seconda punta che come esterno d’attacco.

