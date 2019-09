La lista dei 15 convocati nelle varie Nazionali dei calciatori milanisti e tutti gli impegni delle prossime due settimane.

Dopo solo due giornate, la Serie A si ferma per gli impegni delle Nazionali. Marco Giampaolo nel post-Brescia aveva già annunciato che in questi giorni avrà la possibilità di lavorare con una rosa molta ridotta.

Infatti sono 15 i calciatori rossoneri che prenderanno parte alle varie partite internazionali. Un numero davvero molto alto, quasi da record. Di questo proprio non è felice l’allenatore rossonero, che avrebbe bisogno di lavorare con la rosa al completo per migliorare il gioco e per inserire i nuovi. Ma purtroppo il calendario prevede questa sosta e il Milan può farci davvero molto poco. Vediamo insieme la lista completa dei convocati e tutti i vari impegni.

Milan, tutti gli impegni dei Nazionali

Partiamo ovviamente dagli italiani: Gianluigi Donnarumma e Alessio Romagnoli parteciperanno alle sfide contro Armenia (il 5 settembre alle 18:00) e Finlandia (8 settembre alle 20.45). Hakan Calhanoglu è convocato dalla Turchia e giocherà contro l’Andorra (il 7 alle 20:45) e la Moldavia (il 10 alle 20:45). Poi c’è Krunic con la Bosnia: Liechtenstein (il 5 alle 20.45 a Zenica) e l’Armenia (l’8 alle 18.00 a Erevan).

Piatek convocato dalla Polonia e affronterà la Slovenia (il 6 alle 20.45 a Lubiana) e l’Austria (il 9 alle 20.45 a Varsavia). Rodríguez sfiderà Repubblica d’Irlanda (il 5 alle 20.45 a Dublino) e Gibilterra (l’8 alle 18.00 a Sion) con la Svizzera. A questi si aggiunge Rebic, che ha già raggiunto il ritiro della Croazia: Slovacchia (il 6 alle 20.45 a Trnava) e l’Azerbaigian (il 9 alle 18.00 a Baku). Chiamata dalla Spagna per Suso, giocherà contro la Romania (il 5 alle 20.45 a Bucarest) e le Fær Øer (l’8 alle 15.00 a Gijón).

Una serie di amichevoli invece per Ismael Bennacer (Algeria), Franck Kessie (Costa d’Avorio) e Lucas Paquetà (Brasile): Algeria-Benin (il 9 alle 22.00 a Bilda); Costa d’Avorio-Benin (il 6 alle 21.00 a Caen) e Costa d’Avorio-Tunisia (il 10 alle 19.00 a Le Petit-Quevilly); Brasile-Colombia (il 7 alle 3.30 a Miami Gardens) e Brasile-Perù (l’11 alle 5.30 a Los Angeles).

Niente Nazionale maggiore per Rafael Leao, ma c’è l’Under 21 portoghese: Gibilterra (il 5 alle 21.45 ad Alverca do Ribatejo) e Bielorussia (il 10 alle 19.00 a Minsk). Esordio assoluto per Gabbia nell’Italia U21, sfiderà Moldavia in amichevole (il 6 alle 18.30 a Catania) e Lussemburgo nelle qualificazioni a Euro 2021 (il 10 alle 18.30 a Castel di Sangro).

A proposito di selezioni italiane giovanili: Daniel Maldini giocherà con l’Under 19 le amichevoli Italia-Olanda (il 6 alle 20.00 a Fiorenzuola D’Arda) e Italia-Svizzera (il 9 alle 14.30 a Colorno), infine Mionić (Under 19 croata) le amichevoli Croazia-Russia (il 5 alle 17.30 a Lucko), Croazia-Francia (il 7 alle 17.30 a Ivanic-Grad) e Croazia-Slovenia (il 9 alle 12.00 a Krapina).

