La firma sul nuovo contratto di Marco Brescianini, giovane talento classe 2000 che ha allungato il proprio accordo con la società in cui è cresciuto.

Nuova operazione interna in casa Milan per blindare uno dei gioielli più interessanti del vivaio rossonero.

Il club rossonero, attraverso i propri canali social, ha annunciato il rinnovo contrattuale di Marco Brescianini. La società, nelle figure di Paolo Maldini e del d.s. Ricky Massara, ha scelto di trovare un nuovo accordo con il classe 2000.

Il giovane centrocampista della Primavera milanista, spesso aggregato alla prima squadra nelle gare amichevoli, ha firmato il prolungamento fino al giugno 2024. Si tratta di una rassicurazione ‘a vita’ per Brescianini, che non a caso gioca nel vivaio rossonero fin dal 2008, quando aveva solo otto anni.

Marco Brescianini extends his contract till 2024! Let’s continue to grow together 🔴⚫

In rossonero dal 2008, in rossonero fino al 2024! ✍🏻

Marco Brescianini ha rinnovato il suo contratto: l’avventura 🔴⚫ continua! #ForzaMilan pic.twitter.com/ngvFybH9WZ

— AC Milan (@acmilan) 3 settembre 2019