Milan, La Gazzetta dello Sport non ha dubbi: con Ante Rebic si torna al classico 4-3-3. Il tecnico non l’ha escluso nel post partita di Udine e il mercato rossonero lo confermerebbe

Milan, sarà ritorno al 4-3-3. Lo assicura La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Più che dal campo o da Milanello, l’indizio – secondo il quotidiano – arriva direttamente dalla sessione estiva appena terminata.

Ante Rebic, l’ultimo innesto rossonero, ha infatti dato uno scossone e un’indicazione al mercato milanista. Perché il croato ha corsa, fisicità e predisposizione per giocare da esterno alto in un tridente: lo dice la sua storia e lo ha confermato il suo ottimo rendimento tra nazionale croata e Eintracht Francoforte.

Rebic non è Angel Correa, l’obiettivo dichiarato che il Milan ha inseguito per due lunghissimi mesi. Il 25enne di Spalato, per quanto sia potenzialmente duttile, è una vera e propria ala per la fascia sinistra, il che sembra un messaggio chiaro dalla società di Via Aldo Rossi. Si è quindi passati da un trequartista/seconda punta a un esterno di fascia.

Del resto, era stato lo stesso Marco Giampaolo ad aprire al tridente dopo il k.o. di Udine, sottolineando l’importanza di mettere Krzysztof Piatek a proprio agio, così da restituirgli la mira perduta dopo le vacanze: “Probabilmente da solo gioca Kris gioca meglio, dovrò rivedere qualcosa”.

Così via al tris con Rebic e Suso a sostegno del centravanti polacco. L’ipotesi del 4-3-1-2 – conclude la rosea – potrebbe riprendere forza solo se Piatek riuscisse ad adattarsi in fretta ai movimenti da centravanti di raccordo richiesti dall’allenatore. Ma in pole position, ora, c’è lo schema classico, quello che sulle lavagne del centro sportivo si è visto da tre anni a questa parte.

