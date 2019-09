Daniel Maldini nel corso di questa nuova stagione giocherà ancora con la Primavera rossonera allenata da Federico Giunti. e dovrà trascinare la squadra alla promozione.

Il nome dei Maldini è da sempre ed indissolubilmente legato al Milan. Cesare prima e Paolo poi, hanno scritto pagine memorabili di storia rossonera. Basti pensare che in tutte le 7 Champions League vinte nella storia, c’era un Maldini in rosa.

Basta questo per spiegare quanto sia leggendaria la “Dinastia Maldini“. Dinastia che prosegue, non più in difesa come Cesare e Paolo. Il primogenito di Paolo, Christian, non ha sfondato nel mondo del calcio, nonostante anche lui sia un difensore. Chi tenterà di portare avanti la dinastia è Daniel Maldini, di ruolo trequartista.

Daniel Maldini infatti è una promessa del settore giovanile del Milan. Nato a Milano, il prossimo 11 ottobre compirà 18 anni. È un classe 2001, e dunque ancora per una stagione rientra regolarmente per giocare con la squadra Primavera.

Attualmente, nel sito ufficiale del Milan, risulta nella rosa della Prima Squadra. Trequartista, con il numero 98 assegnato. Nel corso del ritiro estivo è stato schierato in campo da mister Giampaolo, un esordio (seppur non ufficiale) che ha fatto il giro del mondo. Addirittura il profilo social della FIFA ne ha scritto.

First there was Cesare 🧓🏻❤️

Then there was Paolo 🧑🏻🖤

Now there’s Daniel 👦🏻❤️

After the third member of the Maldini dynasty pulled on the 🇮🇹@acmilan first-team shirt, can you name any other footballing families to go back three generations? 🤔

There’s a few out there! pic.twitter.com/4bNnxyEpUw

— FIFA.com (@FIFAcom) 25 luglio 2019