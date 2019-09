Il rinnovo di Gianluigi Donnarumma è una mossa prioritaria per il Milan dopo la fine del mercato, ma non sarà il solo caso da trattare.

Come era ampiamente auspicabile in casa Milan, finito il tempo delle trattative di calciomercato, si apre la stagione dei rinnovi contrattuali.

Alcuni casi, all’interno della rosa milanista, sono da prendere con le pinze: in primis quelli di Gianluigi Donnarumma e Giacomo Bonaventura, due calciatori di primo piano che non sono lontani dalla rispettiva scadenza contrattuale. Il portiere in particolare, secondo come riporta Sportmediaset, appare una priorità assoluta per il club.

Il Milan e l’entourage di Donnarumma si dovrebbero presto incontrare per discutere del prolungamento dell’accordo con il portiere. Il suo attuale contratto scadrà a giugno 2021 e i rossoneri non vogliono farsi trovare impreparati riguardo ad un vero e proprio fuoriclasse della propria rosa.

Il nodo per il classe ’99 riguarda l’ingaggio: Gigio percepisce circa 6 milioni netti a stagione, una cifra sproporzionata rispetto ai parametri imposti dalla proprietà Elliott. Non a caso in estate l’intenzione del Milan è stata quella di abbassare i costi ed il monte ingaggio per evitare problemi evidenti al bilancio.

Bisognerà dunque discutere anche della parte economica, sperando che l’agente Mino Raiola, sempre personaggio scomodo con cui interagire, non ponga condizioni esagerate al Milan. Una cosa è certa: il rinnovo di Donnarumma sarà la priorità nei prossimi mesi per i dirigenti di via Aldo Rossi.

