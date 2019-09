Theo Hernandez pronto per Verona-Milan! Dopo la lesione ai legamenti della caviglia destra accusata in estate, il neo acquisto rossonero è pronto a tornare in campo. Una grande notizia per Marco Giampaolo

Verona-Milan, riecco Theo Hernandez. Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, già oggi, alla ripresa degli allenamenti, il tecnico ritroverà il neo acquisto rossonero giunto dal Real Madrid per circa 20 milioni di euro.

Si tratta di un rientro importante, poiché il 21enne, prima dell’infortunio, era stato tra i migliori della rosa: suo il primo gol stagionale in amichevole, sempre suo il voto più alto nel primo test internazionale contro il Bayern.

Le impressioni al debutto avevano reso l’idea del perché il Milan avesse speso una certa cifra per un terzino sinistro e nonostante già tre giocatori nel ruolo. Corsa, tecnica e qualità che sorpresero anche lo stesso Giampaolo: “Con il lavoro potrà diventare uno dei migliori del ruolo”.

Lavoro che procedeva spedito è che è stato bruscamente interrotto da un fastidioso k.o, ossia una lesione ai legamenti della caviglia destra. Da lì giocatore è stato costretto a seguire un programma di recupero concluso soltanto adesso, il che lo ha portato a rinunciare ai match con Udinese e Brescia.

Ma Hernandez oggi sarà regolarmente in campo per l’allenamento, anche se l’inserimento nei lavori di gruppo sarà graduale. La sosta lo aiuterà a rimettersi al pari degli altri e la contemporanea assenza di Ricardo Rodriguez, impegnato con la nazionale svizzera, ne farà l’unico terzino mancino in rosa per tutta la settimana.

L’esterno potrà quindi concentrarsi sui meccanismi della difesa e l’allenatore potrà a sua volta concedergli un’attenzione particolare. Per lo staff, intanto, è del tutto ristabilito e disponibile per la prossima partita. Theo può debuttare già a Verona: tra i nuovi acquisti, dopo Ismael Bennacer, è il maggiore indiziato per guadagnarsi in fretta una maglia da titolare.

