Il centrocampista ucraino Ruslan Malinovskyi, attualmente all’Atalanta, è stato cercato in passato anche dal Milan e da altri club di Serie A.

L’Atalanta è stata la vera e propria rivelazione della stagione 2018-2019, grazie ad un percorso pazzesco e sorprendente che ha portato la banda Gasperini ad uno storico terzo posto.

Per affrontare degnamente la prima incredibile esperienza in Champions League, la squadra nerazzurra si affiderà anche al talento di Ruslan Malinovskyi, centrocampista ucraino classe ’93 arrivato dal Genk per completare il reparto mediano degli orobici.

Milan, ecco i nuovi: subito Theo e Rebic, poi Duarte

Il Milan ha cercato Malinovskyi per il centrocampo

Il nome di Malinovskyi è ben noto anche in casa Milan; infatti secondo alcuni retroscena di mercato, il club rossonero aveva sondato seriamente il terreno per il centrocampista classe ’93.

Lo ha ammesso a TuttoMercatoWeb.com l’agente FIFA Stefano Antonelli, parlando di una forte concorrenza per il cartellino dell’ucraino: “Nella fascia medio alta è un calciatore che tutti volevano. Roma, Sampdoria, Milan. Così come in Germania tranne le prime quattro. A gennaio c’era la Roma, ma il Genk aveva ritenuto opportuno tenerlo per vincere lo Scudetto”.

In effetti il nome di Malinovskyi era circolato negli scorsi mesi dalle parti di Milanello, anche perché consigliato da Andriy Shevchenko: l’ex bomber rossonero e attuale c.t. dell’Ucraina ha parlato del suo connazionale in termini entusiastici.

Ad accogliere il consiglio di Sheva è stata però l’Atalanta, che ha spinto sull’acceleratore e ottenuto il sì definitivo dell’ex Genk, che ora dovrà dimostrare tutto il suo valore anche in Italia, dopo aver anche segnato contro la Nazionale azzurra nell’amichevole dello scorso ottobre finita 1-1.

Al Milan avrebbe potuto far comodo come mezzala o all’occorrenza anche come mediano davanti alla difesa. I rossoneri però hanno scelto di puntare tutto su elementi come Bennacer e Krunic, entrambi arrivati dall’Empoli.

Da Robinho a Bonaventura: i colpi last-minute del Milan