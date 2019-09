Il Milan, attraverso il suo sito web ufficiale, ha pubblicato tutte le operazioni completate in estate anche per il Settore Giovanile.

Non solo lavoro importante per la prima squadra e per dare a Marco Giampaolo una rosa all’altezza. Il Milan ha lavorato anche molto in prospettiva durante l’ultimo calciomercato estivo.

La società rossonera infatti ha effettuato diverse operazioni in entrata ed in uscita anche a livello giovanile: non a caso oggi il sito ufficiale Acmilan.com ha reso nota la sintesi di tutti gli affari completati per il Settore Giovanile.

Spiccano sicuramente gli acquisti del brasiliano Luan Capanni dalla Lazio e del portiere Andreas Jungdal, entrambi subito aggregati alla formazione Primavera. In uscita invece si registra la partenza di Tiago Djalò, difensore portoghese ceduto al Lille all’interno dell’operazione che ha visto arrivare Rafael Leao a Milanello.

Il riepilogo di tutte le operazioni del Settore Giovanile:

Operazioni in entrata:

BORGES Lenny Alexander , difensore nato nel 2001, acquisito a titolo definitivo dall’Hamburger SV (Germania);

, difensore nato nel 2001, acquisito a titolo definitivo dall’Hamburger SV (Germania); CAPANNI DIAS Luan David , attaccante nato nel 2000, acquisito a titolo definitivo come calciatore libero;

, attaccante nato nel 2000, acquisito a titolo definitivo come calciatore libero; JUNGDAL Andreas Kristoffer , portiere nato nel 2002, acquisito a titolo definitivo dal Vejle Boldklub (Danimarca)

, portiere nato nel 2002, acquisito a titolo definitivo dal Vejle Boldklub (Danimarca) PECORINO Emanuele , attaccante nato nel 2001, acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva dal Catania Calcio;

, attaccante nato nel 2001, acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva dal Catania Calcio; TAHAR Riad, difensore centrale, nato nel 2002, acquisito a titolo definitivo come calciatore libero.

Operazioni in uscita:

BASANI Gabriele , difensore nato nel 2001, ceduto a titolo definitivo alla Virtus Entella;

, difensore nato nel 2001, ceduto a titolo definitivo alla Virtus Entella; CAPANNI Gabriele , attaccante nato nel 2000, ceduto a titolo temporaneo al Novara Calcio;

, attaccante nato nel 2000, ceduto a titolo temporaneo al Novara Calcio; EMBALO DJALÓ Tiago Emanuel , difensore nato nel 2000, ceduto a titolo definitivo al Lille (Francia);

, difensore nato nel 2000, ceduto a titolo definitivo al Lille (Francia); GUARNERI Lillo Georges Rosolino , portiere nato nel 2002, ceduto a titolo definitivo al Royal Excel Mouscron (Belgio);

, portiere nato nel 2002, ceduto a titolo definitivo al Royal Excel Mouscron (Belgio); TSADJOUT Frank Cédric, attaccante nato nel 1999, ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione di acquisto allo Sporting du Pays de Charleroi (Belgio).

CIES – Milan al 6° posto per investimenti fatti nel 2019