Milan, cercasi compromesso tra Krzysztof Piatek per Marco Giampaolo. Da Varsiava, infatti, arriva un messaggio forte e chiaro da parte del bomber polacco

Da Varvasia a Milano, messaggio forte e chiaro di Krzysztof Piatek per Marco Giampaolo. Perché come sottolinea il Corriere dello Sport oggi in edicola, sono da leggere così le parole del centravanti polacco di mercoledì sera.

“Dovremmo provare soluzioni più semplici e dirette come i palloni lunghi in profondità. Mi mancano un po’ queste situazioni”, ha infatti riferito il bomber rossonero. Parole – evidenzia il quotidiano – che da un lato ammettono le difficoltà ad adattarsi al gioco di Giampaolo, ma che, dall’altro, chiedono anche qualche correzione nel sistema di gioco.

Dichiarazioni che in realtà non sono nemmeno così troppo sorprendenti – si legge -, perché erano piuttosto evidenti le difficoltà del giocatore tra la preparazione estiva e in queste prime apparizioni stagionali.

Servirà quindi un compromesso tra le parti, tra quanto avanzato dal giocatore e con Giampaolo che preferisce attaccanti capaci di accorciare e dialogare piuttosto che quelli portati a cercare sempre la profondità.

La questione verrà affrontata al ritorno a Milanello, ma si cercherà appunto una via di mezzo. Perché da una parte il Diavolo non può fare a meno della sua macchina da gol e quest’ultima, dall’altra, non può fermarsi a una sola dimensione. Piatek, piuttosto, dovrà crescere, migliorare e aggiungere nuove doti al suo bagaglio tecnico. Diventare un attaccante ancor più completo e determinato, sarà questo il suo prossimo step.

