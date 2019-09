Milan-Inter, sold-out in vista con oltre 60 mila biglietti già venduti. Così come lo scorso anno, potrebbe esserci un mega incasso per Elliott Management Corporation

Milan-Inter, apoteosi in vista. Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la stracittadina di domenica 21, che vedrà il Diavolo padrone di casa, ha già superato quota 60 mila biglietti venduti.

Si va quindi verso il tutto esaurito, con i soli 2.400 posti del terzo anello chiuso a restare vuoti. La concorrenza di Jovanotti, che nella stessa data sarà in concerto a Linate, non ha assolutamente smosso i fan rossoneri.

E nemmeno un mercato di basso profilo li ha turbati. Domenica scorsa, infatti, c’erano oltre 56mila persone per Milan-Brescia. Una partita tutt’altro che esaltante sulla carta dopo un’estate a rilento, eppure c’è stato comunque il pienone.

Il big match, inoltre, potrebbe essere anche un toccasana per le casse del club, soprattutto considerando l’ultimo precedente quando nelle casse di Elliott entrarono addirittura quasi 6 milioni di euro.

Una storia che interessa da sempre a tutto il mondo, tant’è che furono oltre quattromila i tifosi stranieri paganti e circa 600 i giornalisti, fotografi e operatori non italiani accreditati.La partita era stata inoltre trasmessa in circa 200 paesi e lo stadio era stato abbellito con speciali giochi di luce. Indipendentemente da protagonisti e curriculum, il derby è sempre un successo e lo sarà anche questa volta.

Lo scorso anno, tuttavia, si registrarono ben due k.o. per il Milan di Gennaro Gattuso: 1-0 all’andata lo scorso 21 ottobre e poi l’incredibile 3-2 nerazzurro del 17 marzo scorso. Ora la storia parla di un Milan in costruzione e un’Inter già assestata, ma nonostante ciò, la formazione di Marco Giampaolo ci proverà e cercherà il riscatto e la consacrazione. Il match è già iniziato quest’estate: testa bassa e pedalare contro testa alta e giocare a calcio.

