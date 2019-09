Si continua a parlare del progetto architettonico del nuovo stadio, con Milan e Inter che stanno vagliando vari disegni.

Uno degli argomenti più importanti nella città di Milano degli ultimi tempi riguarda la possibile costruzione di un nuovo stadio per Milan e Inter.

I due club hanno un interesse comune: non ristrutturare il vecchio San Siro, bensì abbatterlo e costruire nei pressi dell’area adiacente un impianto nuovo di zecca, che potrebbe essere eretto sugli standard dei migliori stadi europei.

Come scritto oggi dal Corriere della Sera, Milan e Inter hanno di recente chiamato in causa ben quattro studi di architettura, due di origine americana e due milanesi, per vagliare la realizzazione del progetto architettonico. I due club decideranno successivamente a quale disegno affidarsi, per poi proporre l’intero progetto al completo al Comune.

L’iter dunque è in svolgimento e l’intenzione delle squadre milanesi e di cominciare i lavori al più presto. Poco concorde con questa soluzione il sindaco Giuseppe Sala, che ha sempre caldeggiato l’opzione di una ristrutturazione di San Siro piuttosto che l’abbattimento dello storico impianto cittadino una volta per tutte.

