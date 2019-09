Il messaggio di Cafu su Instagram per ringraziare la gente per il supporto di questi giorni. Ieri la terribile notizia della scomparsa del figlio Danilo.

Sono giorni terribili per Marcos Cafu. Nella notte del 4 settembre ha perso la vita suo figlio Danilo a causa di un infarto a soli 30 anni mentre giocava a calcetto con gli amici. Tantissimi messaggi di cordoglio per lui sui social.

Non è mancato anche il messaggio del Milan, una delle squadre più importanti nella carriera del Pendolino insieme alla Roma in Italia. “Ogni rossonero è con te“, ha scritto il profilo Twitter del club di via Aldo Rossi la mattina stessa della bruttissima notizia. Adesso è arrivato anche il messaggio dello stesso Cafu che ha voluto ringraziare per i tantissimi messaggi di supporto.

“La mia famiglia vuole ringraziare tutti voi per il vostro supporto! Grazie per ogni messaggio, per la preoccupazione, per l’affetto. Sto leggendo tutti i messaggio ma non sarà in grado di rispondere a tutti. Il vostro sostegno però fa la mia differenza per la mia ripresa e della mia famiglia. Continuate a pregare per noi, il vostro supporto ci rafforza“.

Questo il messaggio scritto da Cafu sotto alla foto che lo ritrae in compagnia del povero Danilo. Ci vorrà davvero molto tempo per superare questo shock terribile, lo stesso che ha colpito pochi giorni fa Luis Enrique per scomparsa della piccola Xana a causa di un tumore alle ossa. Non possiamo fare altro che ribadire il nostro sostegno ad entrambi per questo brutto momento.