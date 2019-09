MILAN NEWS – Una strana estate quella di Jesus Suso. In molti lo davano in uscita, ma nel frattempo Marco Giampaolo lavorare per farlo diventare trequartista. Esperimento durato poco perché contro il Brescia è già tornato nella sua comfort-zone a destra. Per il quarto anno di fila, quindi, lo spagnolo è rimasto e si continua a parlare di rinnovo. Stando alle ultime indiscrezioni, Suso avrebbe chiesto un ingaggio di 5 milioni. Una cifra che supera di gran lunga il tetto salariale imposto da Elliott Management. Ecco perché nasce l’intoppo. Ma il Milan non ha fretta perché il contratto dell’ex Liverpool scade nel 2022.

CorSport – Milan, Suso vuole il rinnovo: chiesto ingaggio top