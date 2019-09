Simulazione di Leonardo Bonucci in Armenia-Italia, arriva lo sfogo di Aleksandre Karapetian. L’attaccante armeno, espulso ieri dopo la finta del difensore della juventus, definisce “vergognoso” il gesto via social

Armenia-Italia 1-3, è finito così ieri a Erevan il match valido per le qualificazioni a Euro 2020. Doppietta di Andrea Belotti e gol di Lorenzo Pellegrini dopo il vantaggio iniziale dei padroni di casa.

Ma a rubare la scena è stato soprattutto l’espulsione di Aleksandre Karapetian, nata da una simulazione di Leonardo Bonucci dopo una contesa aerea tra i due.

L’ex difensore del Milan, infatti, dopo un contrasto aereo, crolla a terra e mette le mani sul volto nonostante non sia successo niente, il che induce erroneamente l’arbitro ad espellere l’attaccante avversario. Il tutto mentre è avvenuto al 45esimo del primo tempo, mentre si era sull’1-1.

Il giocatore armeno, via Instagram, oggi ha inevitabilmente sbottato col seguente messaggio: “Ho un grande rispetto per quello che hai realizzato nella tua carriera finora, ma quello è stato vergognoso”, postando un’immagine dei due prima poco prima che avvenisse l’episodio. Non proprio una bellissima figura per il Bel Paese.

