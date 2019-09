Brasile-Colombia 2-2: appena 8 minuti di gioco per Lucas Paquetá. Il centrocampista del Milan è subentrato nel finale al posto di Roberto Firmino. Ecco il ruolo scelto dal Ct

Milan, appena otto minuti di gioco stanotte per Lucas Paquetá con la Seleção. Il talento carioca, infatti, è solo subentrato al 43esimo del secondo tempo nell’amichevole tra Brasile e Colombia andata in scena negli Stati Uniti e terminata 2-2.

Il Ct Tite ha gli ha preferito ancora Philippe Coutinho, schierato come mezzala sinistra in un 4-3-3 molto fluido e tendente al 4-2-3-1 in fase di possesso. E’ Casemiro al 18esimo del primo tempo a sbloccare il risultato, poi la rimonta dei cafeteros con una doppietta di Luis Muriel prima dal discetto al 25esimo e poi su azione 9 minuti più tardi. Il pareggio finale arriva al 58esimo, con Neymar che torna finalmente a sorridere dopo l’assist iniziale.

Paquetá è invece subentrato a Roberto Firmino, arrettrando e muovendosi come collante tra mediana e batteria offensiva. Il prossimo impegno sarà martedì 10 settembre, con i campioni in carica d’America che sfideranno il Perù per una replica della finale dell scorso 7 luglio al Maracanã.

Il match andrà in scena sempre negli USA, e per l’occasione non è da escludere un’ampia rotazione da parte del commissario tecnico, con Paquetá che potrebbe ottenere una chance dal primo minuto.

