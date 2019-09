Milan, l’allarme Krzysztof Piatek si espande anche in nazionale. Il club sperava nella rinascita del polacco attraverso la sua Polonia, e invece quest’ultima ha confermato il momento ‘no’ del centravanti rossonero

Krzysztof Piatek a secco anche con la Polonia. Il Milan sperava che almeno in nazionale ritrovasse il sorriso per portarlo a Milanello, ma niente da fare.

Possibile – evidenzia ironicamente La Gazzetta dello Sport – che la storia della numero 9 sia arrivata fino allo stadio Stozice? Ma scherzi a parte, il vero problema, più che la mancata rete da parte del centravanti polacco, è che l’ex Genoa, piuttosto, ieri non ha mai tirato in porta.

Eppure Kris ha giocato titolare sperando di riallacciare il feeling con la porta. Le qualificazioni europee, inoltre, lo hanno spesso ispirano, con subito tre gol nelle prime quattro partite del girone. Ma ieri niente: prestazione anonima, così come tutti i compagni di squadra sconfitti per 2-0 dalla Slovenia. E il digiuno, quell’astinenza dal 19 maggio scorso, continua imperterrita.

Una buona notizia per il Diavolo arriva da Trnava, dove la Slovacchia è stata travolta per 4-0 dalla Croazia. Ante Rebic non ha segnato, ma è stata sua la giocata decisiva per Ivan Perisic al momento del raddoppio. In attesa di ritrovare la via del goal, almeno gli assist non mancano…

