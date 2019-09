Ricardo Kakà, pur essendo ormai fuori dal mondo del calcio giocato, è stato inserito tra le icone storiche nel nuovo simulatore della EA Sports.

Nostalgia e calcio di altri tempi all’interno del noto simulatore FIFA 20, il videogioco calcistico che uscirà in Italia, per varie consolle, a partire da fine settembre.

Infatti da anni la EA Sports, oltre a inserire con fedeltà e precisione tutte le squadre ed i calciatori attualmente in attività all’interno del gioco, ha deciso di puntare sull’effetto nostalgico nella categoria Ultimate Team, puntando sulle icone di campioni del passato più o meno recente.

Come segnalato dall’ultimo spot internazionale, all’interno di FIFA 20 ci sarà anche una vecchia e gloriosa conoscenza milanista come Ricardo Kakà. Il fantasista brasiliano, che con il Milan ha vinto praticamente tutto tra il 2003 ed il 2009, è divenuto una icona giocabile nella nuova edizione del simulatore calcistico, acquistabile e disponibile per i fan dell’universo FIFA.

Nel trailer lanciato per promuovere i ratings maggiori della versione 2020 si intravede dunque anche l’icona di Kakà, con le sue valutazioni in tre diverse forme: 87 per la versione baby, 89 per la middle e 91 per la prime.



