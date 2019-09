Milan, Rafael Leão scalpita. Dopo i 15 minuti contro l’Udinese e la panchina contro il Brescia, il portoghese è pronto a dimostrare le proprie potenzialità. E nel frattempo, in allenamento, fa giocate da fenomeno…

Con Krzysztof Piatek che continua a stentare, chissà che a breve non possa arrivare una chance per Rafael Leão in casa Milan. Perché come riferisce La Gazzetta dello Sport, il talento portoghese, pur rispettando le gerarchie, in fondo scalpita e nel frattempo fa giocate da fenomeno in allenamento.

I paragoni, intanto, si sprecano: c’è chi lo accosta a Pierre-Emerick Aubameyang, a chi va decisamente oltre come Kylian Mbappé o addirittura Ronaldo ‘O fenomeno’ ed Eusebio.

Ma l’ex Lille – evidenzia il quotidiano – farà meglio a tapparsi le orecchie e soprattutto a non pensare ai 35 milioni pagati dal Milan: non una cifra faraonica, ma comunque importante e la più alta di questa campagna estiva rossonera.

Finora però Leão si è dovuto accontentare di appena 15 minuti contro l’Udinese, poi panchina a San Siro contro il Brescia. Troppo poco per tirare già le prime somme. Ma Paolo Maldini e Zvonimir Boban non hanno dubbi sulle sue enormi potenzialità, soprattutto il Chief Football Officer che ne è stato il grande sponsor di quest’estate.

Muscoli, agilità e velocità per un metro e novanta. Dovrà solo disciplinarsi sul piano tattico come detto dallo stesso Marco Giampaolo, ma la base è già sensazionale. Il talento di Almada – assicura la rosea – è probabilmente l’attaccante che potrebbe infiammare San Siro, con numeri che non si vedono più da tempo da quelle parti. E’ solo questione di tempo: Leão è un jolly prezioso per l’attacco del Diavolo e mister Giampaolo, presto, si giocherà la carta giusta al momento esatto.

Daniel Maldini, il Milan ora pensa al rinnovo