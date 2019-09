Il giovane figlio d’arte Daniel Maldini potrebbe a breve essere chiamato dal club rossonero per un rinnovo che lo blinderà anche in futuro.

La storia del Milan è qualcosa di unico e di ancora straordinariamente orgoglioso per il club rossonero, anche in anni meno felici come quelli recente.

Per una sorta di rispetto delle tradizioni il club si è affidato a due bandiere come Paolo Maldini e Zvonimir Boban per compiti dirigenziali rilevanti. E proprio il figlio dell’attuale direttore tecnico, il giovane Daniel Maldini, è stato già indicato come l’uomo giusto per dare continuità alla tradizione rossonera.

Il classe 2001 viene da una stagione tutto sommato positiva in Primavera (nonostante la retrocessione in B) e qualche apparizione in prima squadra molto positiva e rassicurante. L’attaccante figlio d’arte ha il futuro dalla sua parte, in casa Milan infatti sono convinti di poterlo trattenere ancora a lungo.

Come scrive Calciomercato.com, è al vaglio la possibilità di rinnovo contrattuale per Maldini. Nei prossimi giorni il Milan comincerà a sondare il terreno per il prolungamento contrattuale del diciottenne, pronto a maturare altra esperienza in Primavera prima di diventare un calciatore ‘big’ a tutti gli effetti.

C’è da ricordare che il Milan in estate ha rifiutato diverse proposte di prestito per lui: l’intenzione del club e di papà Paolo è stata quella di trattenerlo, di farlo crescere a Milanello.

