Il prossimo 27 settembre uscirà FIFA 20, il videogioco di calcio più amato. C’è molta attesa per questo nuovo capitolo, come ogni anno. La demo sarà disponibile dal 12 settembre, intanto Electronic Arts ha svelato la lista dei migliori 100 calciatori divisi ruolo per ruolo. Per le singole valutazioni dei giocatori bisognerà attendere il 9 settembre.

FIFA 20, i migliori portieri: c’è Donnarumma

Alisson – Liverpool Courtois – Real Madrid De Gea – Manchester United Donnarumma – AC Milan Ederson – Manchester Ciry Handanovic – Internazionale Lloris – Tottenham Keylor Navas – Paris Saint-Germain Neuer – Bayern Monaco Oblak – Atletico Madrid Szczęsny – Piemonte Calcio ter Stegen – Barcellona

FIFA 20, i migliori difensori

Alaba – Bayern Monaco Jordi Alba – Barcellona Alderweireld – Tottenham Alex Sandro – Piemonte Calcio Bonucci – Piemonte Calcio Carvajal – Real Madrid Chiellini – Piemonte Calcio de Ligt – Piemonte Calcio Gimenez – Atletico Madrid Godin – Internazionale Hummels – Borussia Dortmund Kimmich – Bayern Monaco Koulibaly – Napoli Laporte – Manchester City Manolas – Napoli Marcelo – Real Madrid Marquinhos – Paris Saint-Germain Piqué – Barcellona Robertson – Liverpool Sergio Ramos – Real Madrid Skriniar – Internazionale Sule – Bayern Monaco Thiago Silva – Paris Saint-Germain Umtiti – Barcellona van Dijk – Liverpool Varane – Real Madrid Vertonghen – Tottenham





FIFA 20, i migliori centrocampisti

Allan – Napoli Bruno Fernandes – Sporting Lisbona Casemiro – Real Madrid David Silva – Manchester City De Bruyne – Manchester City de Jong – Barcellona Dybala – Piemonte Calcio Eriksen – Tottenham Fabinho – Liverpool Fernandinho – Manchester Ciry Gomez – Atalanta Isco – Real Madrid Kanté – Chelsea Koke – Atletico Madrid Kroos – Real Madrid Matuidi – Piemonte Calcio Milinkovic-Savic – Lazio Modric – Real Madrid Muller – Bayern Monaco Parejo – Valencia Pjanic – Piemonte Calcio Pogba – Manchester United Rakitic – Barcellona Reus – Borussia Dortmund Rodri – Manchester City James Rodriguez – Real Madrid Saul – Atletico Madrid Busquets – Barcellona Thiago – Bayern Monaco Verratti – Paris Saint-Germain Witsel – Borussia Dortmund Ziyech – Ajax

FIFA 20, i migliori attaccanti

Aguero – Manchester City Aubameyang – Arsenal Benzema – Real Madrid Bernando Silva – Manchester City Cavani – Paris Saint-Germain Coutinho – Bayern Monaco Cristiano Ronaldo – Piemonte Calcio Di Maria – Paris Saint-Germain Griezmann – Barcellona Hazard – Real Madrid Ibrahimovic – LA Galaxy Icardi – Paris Saint-Germain Immobile – Lazio Insigne – Napoli Kane – Tottenham Lacazette – Arsenal Lewandowski – Bayern Monaco Lukaku – Internazionale Mané – Liverpool Mbappé – Paris Saint-Germain Mertens – Napoli Messi – Barcellona Neymar Jr – Paris Saint-Germain Firmino – Liverpool Salah – Liverpool Sané – Manchester City Son – Tottenham Sterling – Manchester City Suarez – Barcellona

