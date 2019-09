Il Milan poteva chiudere la sessione di mercato estiva con un colpaccio da Madrid, ovvero l’acquisto (poi mancato) di James Rodriguez.

Il calciomercato estivo in entrata del Milan si è chiuso con il bilancio di sei colpi in entrata, tutti avallati dal tecnico Marco Giampaolo per sviluppare al meglio il suo gioco.

Eppure nelle ultimissime ore della sessione, conclusasi lunedì scorso alle 22 in punto, il Milan ha provato a chiudere con il botto: la redazione di Sportitalia ha confermato oggi un retroscena molto intrigante, riguardo una trattativa di mercato che i rossoneri hanno provato ad imbastire last-minute.

Pedullà: “Milan, James Rodriguez possibile colpo last minute”

James, colpo sfumato in casa Milan

Il Milan voleva regalarsi l’acquisto di James Rodriguez, fantasista classe ’91 di proprietà del Real Madrid. Secondo le ultimissime indiscrezioni a Paolo Maldini era stato proposto il cartellino del calciatore colombiano nei giorni precedenti, soltanto a titolo di sondaggio.

Il direttore tecnico del Milan si è convinto a provare l’affondo in extremis per James, tanto da cercare di chiudere la difficile ma intrigante trattativa con il Real. Un affare che però non è riuscito, sia per il tempo troppo stretto, sia per l’intenzione di mister Zinedine Zidane di trattenere il colombiano nella propria rosa, tanto da farlo giocare nelle prime gare stagionali.

Un acquisto che avrebbe sicuramente alzato di molto il tasso tecnico del Milan: James Rodriguez è considerato infatti uno dei trequartisti più talentuosi ed esperti del calcio internazionale, utile soprattutto alle spalle delle punte.

Non a caso l’ex Bayern Monaco è stato sogno di mercato del Napoli per tutta l’estate, ma il muro contro muro tra il presidente campano Aurelio De Laurentiis e la dirigenza del Real non ha permesso la chiusura della trattativa. Chissà che il Milan non ci possa riprovare a gennaio.

