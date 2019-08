James Rodriguez al Milan: lo rivela Alfredo Pedullà. Con l’affare per Angel Correa bloccato, potrebbe essere il colombiano il colpo last minute del Diavolo

James Rodriguez al Milan, è questo il clamoroso scenario tracciato da Alfredo Pedullà per il rush finale di mercato. Come infatti riferisce il collega, alla fine, potrebbe essere proprio il colombiano il colpo last minute del Diavolo.

Proposto al club qualche settimana fa, il giocatore potrebbe diventare una seria opportunità qualora non andasse in porto l’affare per Angel Correa. E poco importa se l’attaccante del Real Madrid è attualmente fermo ai box per infortunio: nulla di grave, tornerà entro tre settimane.

James Rodriguez piano B di Correa?

Il Napoli è da tempo sulle tracce del 28enne, ma l’affare non si è mai concluso per la formula proposta da Aurelio De Laurentiis e non per un’incedibilità dichiarata da Florentino Perez. Il giocatore, infatti, è sempre stato in uscita, ma a patto che si versassero circa 40 milioni per una cessione definitiva.

Il patron partenopeo, invece, non è mai andato oltre un prestito con diritto di riscatto. Oltre alle perplessità sul rendimento del giocatore, mai continuo negli ultimi anni, c’erano anche timori di natura fisica, cosa che poi si è effettivamente realizzata con l’ultimo acciacco subito.

Milan, dal Real c’è anche Mariano Diaz

Adesso – secondo Pedullà – non è escludere una beffa finale al Napoli, per un investimento tutto sommato simile a quello che la società sarebbe disposto a fare per Correa.

Ma sullo sfondo – come evidenzia parallelamente il Corriere dello Sport – ci sarebbe un’altra idea proveniente dalla squadra di Zinedine Zidane: Mariano Diaz. Offerto dai suoi agenti a più società italiane, il club rossonero sembrerebbe infatti interessato anche al classe 1993 di origini dominicane.

Al Real ha gli spazi chiusi in attacco e vedrebbe benissimo un passaggio in rossonero, ma c’è innanzitutto il problema ingaggio che ostacola la trattativa. A differenza di Rodriguez – assicura il CorSport -, la dirigenza spagnola in questo caso accetterebbe anche una soluzione in prestito con diritto di riscatto, e così il Milan ci starebbe seriamente ragionando su.

Gazzetta – Milan-Brescia, sarà 4-3-2-1 con Bonaventura in attacco