Una gara pazzesca, attesissima, quella del Gran Premio di Formula 1 a Monza. A trionfare dopo una lotta incredibile con Hamilton, è stato Charles Leclerc con la Ferrari.

Charles Leclerc dominatore del Gran Premio di Formula 1 sul circuito di Monza. Una gara incredibile, 53 giri ad altissima tensione. La Ferrari è stata perfetta, così come la gara del giovane pilota.

Leclerc porta una monoposto Ferrari a vincere il GP di Monza dopo un’astinenza che durava dal 2010. Grande emozione nel corso di tutta la gara, tesissima dal primo all’ultimo giro. Leclerc, partito in pole, è stato sempre davanti con Hamilton che gli è stato vicinissimo per moltissimi giri.

Queste le parole di Leclerc a Sky Sport: “Non mi sono mai stancato così. E’ stato impressionante, sono contentissimo. Avevamo dietro due Mercedes, abbiamo faticato con le ali nel finale, ma abbiamo fatto la strategia giusta. Ho fatto anche qualche errore, negli ultimi 7-8 giri ho pensato di riuscirci. Negli ultimi 2 giri mi sono guardato intorno, vedevo la gente e mi dicevo ‘stai concentrato’. Perdonato? Ieri è stato visto nel modo sbagliato, non ho fatto niente di male per il team. Lo diceva più per ridere che per altro”.

YEEEESSSS! TWO IN A ROW 😍 GRANDE CHARLES! CHARLES LECLERC VINCE IL GRAN PREMIO D'ITALIA 🇮🇹 @Charles_Leclerc takes the #ItalianGP 🏁 flag!#essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/2GMaiElDiL — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 8 settembre 2019

Week-end rosso a Monza: trionfa Leclerc

Un errore di Leclerc, con il bloccaggio delle ruote alla curva sul rettilinio principale, il taglio della chicane con il rischio investigazione (che non c’è stato alla fine), poi l’errore decisivo di Lewis Hamilton che ha perso una posizione, si è allontanato da Leclerc ed ha chiuso la gara al terzo posto dietro Bottas secondo.

Il team Ferrari è stato perfetto (vedi il pit-stop più veloce di tre centesimi rispetto a quello precedente della Mercedes), ma la gara di Leclerc è stata eccezionale, straordinaria: ha dimostrato una cattiveria agonistica in pista che non si vedeva da tempo. In visibilio il popolo Ferrari.

Peccato solo per l’errore di Sebastian Vettel dopo i primi giri. Gli è stata data anche una penalità per manovra sbagliata al rientro in pista: il pilota tedesco ha poi chiuso la gara al 13° posto.

Anche il Milan presente in questo GP a Monza. Il club ha regalato una maglia a due piloti del circuito: ad Antonio Giovinazzi, unico italiano in gara, con l’Alfa Romeo, e al pilota della Toro Rosso Pierre Gasly che hanno chiuso la gara rispettivamente al 9° e 11° posto. Giovinazzi peraltro è stato il primo pilota italiano a punti a Monza dal 2006: la maglia rossonera gli ha portato fortuna.

Ahead of today’s Italian GP 🇮🇹 #ACMilan wishes the best of luck to the only Italian on the grid, @alfaromeoracing‘s Antonio Giovinazzi 👊🏻

In bocca al lupo @Anto_Giovinazzi, in vista del GP di Monza di questo pomeriggio! 👊🏻 pic.twitter.com/R2qvxH3o0f — AC Milan (@acmilan) 8 settembre 2019