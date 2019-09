Maxim Gullit dopo l’esordio con la squadra B dell’AZ Alkmaar, è stato convocato dall’Olanda under-19. L’emozione sui social di papà Ruud.

Maxim Gullit, un’eredità pesante ma un futuro ancora tutto da scrivere. Dopo aver fatto il suo esordio con la squadra B dell’AZ Alkmaar, il giovane calciatore classe 2001 è stato convocato per la prima volta dall’Olanda under-19.

Maxim aveva esordito nel ruolo di terzino sinistro, ma può anche giocare da difensore centrale. Un ruolo, così come le caratteristiche, diverse rispetto a quelle del padre, ma qualità importanti: in molti dicono che il giovane Gullit possa avere un futuro importante nel mondo del calcio. E non a caso è arrivata la convocazione con l’Olanda under-19.

Leclerc domina e vince il GP di F1 a Monza 2019

Ruud Gullit, l’emozione per il figlio Maxim

“40 anni dopo i miei primi passi con l’Haarlem, mio figlio Maxim sta ripercorrendo le mie orme. Non posso dirvi quanto sia speciale e quanto sono orgoglioso. Ero nervosissimo quetso pomeriggio! Una Pasqua che non dimenticherò mai”.

Questo il messaggio di Ruud Gullit qualche mese fa, emozionato per l’esordio del figlio. Maxim è stato anche convocato dall’Olanda under-19, e puntuale è arrivato il post social di papà Ruud: “L’arancione ti sta alla grande. Orgoglioso di te, figlio mio”.

Everton Soares: “Mancato trasferimento al Milan? Vi spiego”