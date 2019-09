Everton Soares è stato più volte accostato al Milan nel corso del calciomercato di questa estate. Il brasiliano è tornato a parlarne dal ritiro della nazionale.

Nel corso di questa estate, tra i tanti nomi accostati al Milan, c’è stato anche quello di Everton Soares. In particolare negli ultimi giorni di sessione estiva, il brasiliano è stato nel mirino ma il frazionamento del suo cartellino non ha agevolato il trasferimento.

Oggi il talento sudamericano, dal ritiro con il Brasile, ha parlato in conferenza stampa del suo mancato arrivo al Milan: “Non sono rimasto deluso, al contrario. Quando me ne andrò vorrà dire che sarà una cosa buona per me e per il club, l’offerta non ha soddisfatto entrambe le parti. Non penso che debba essere ansioso, tutto arriva nel momento giusto”.

Calciomercato Milan, Everton Soares resta nel mirino!



Il talento brasiliano del Gremio non è arrivato al Milan nel corso di questa campagna acquisti estiva, nonostante ci siano stati degli interessi. Non hanno facilitato le cose il frazionamento del cartellino, ma anche il costo stesso: si parla di una richiesta altissima del club sudamericano, ben superiore ai 40 milioni di euro.

Si parla di un possibile investimento da parte del club rossonero per il giovane talento brasiliano: parliamo di un classe 1996, nel giro della nazionale e primo sostituto di Neymar come successo durante l’ultima Copa America.

Con Marco Giampaolo – anche se Everton nasce come esterno può, all’occorrenza, giocare da seconda punta o da trequartista – può fare bene e chissà che a gennaio ci possa essere un nuovo assalto.

Tuttosport – Everton, il Gremio chiede più di 60 milioni