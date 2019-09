L’ex difensore del Milan, arrivato nel 2008 dall’Arsenal, Philippe Senderos, ha trovato una nuova squadra: da svincolato, passa al Chiasso, seconda divisione svizzera.

L’avventura di Philippe Senderos con il Milan non fu entusiasmante. Arrivò in rossonero dall’Arsenal nell’estate 2008 in prestito oneroso, giocò una sola stagione e poi ritornò ai Gunners.

Fece in tempo a collezionare 20 presenze con la maglia del Milan: 14 in Serie A (più un assist e 2 ammonizioni), 5 in Coppa Uefa e 1 in Coppa Italia. Poi tanto girovagare per Senderos: Everton, Fulham, Valencia, Grasshoppers, Aston Villa, Glasgow Rangers e Houston.

Da svincolato, all’età di 34 anni, ha trovato squadra. Nel corso della stagione appena iniziata, giocherà per il Chiasso, squadra che milita nella Serie B del campionato della Svizzera, sua nazione d’origine.

L’annuncio del club svizzero: “Un altro colpo ad effetto per il mercato del FC Chiasso, che ha tesserato ufficialmente il difensore centrale Philippe Senderos, 34 anni. L’esperto calciatore ginevrino, che ritorna in Svizzera dopo tre anni dalla sua breve esperienza al Grasshoppers, ha ricevuto in sede la casacca rossoblù numero 6″.