Finalmente Rafael Leao. L’attaccante del Milan è andato in gol questa sera con il Portogallo U21 contro la Bielorussia. Qui il video della rete.

🇵🇹 GOAL Rafael Leãopic.twitter.com/WBNKyvOC5L — TeamMilanAC (@TeamMilanAC) 10 settembre 2019

Il Milan può sorridere. Se a Krzysztof Piatek la Nazionale non è servita a sbloccarsi, per Rafael Leao può essere il primo trampolino di lancio di questa stagione. L’attaccante, infatti, è andato in rete con il Portogallo U21 contro la Bielorussia.

Un gol molto importante per l’ex Lille, che adesso potrebbe ritornare a Milanello con più autostima. Ha già fatto il debutto in Serie A contro l’Udinese alla prima giornata ma solo per una manciata di minuti, adesso spera di avere un’altra occasione a partire da Verona. La scelta è di Marco Giampaolo ma occhio alle sorprese.

L’allenatore contro il Brescia ha preferito tener fuori Piatek per André Silva. Ora il portoghese non c’è più e Ante Rebic farà il suo primo allenamento solo domani: se il polacco dovesse presentarsi a Milanello ancora ingolfato, il mister potrebbe decidere di dare spazio proprio a Leao, che con la rete di questa sera potrebbe aver portato un po’ più di acqua al suo mulino.

Sicuramente Giampaolo lo avrà visto giocare e potrà apprezzare la rete. Certo, la difesa della Bielorussia non è stata impeccabile, ma Leao ha comunque fatto una bella giocata prima di andare in gol. In fondo le qualità di questo giocatore sono innegabili. A soli 20 anni, per tutti gli addetti ai lavori ha un futuro roseo davanti a sé. Rossonero, magari.

