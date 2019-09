Chance importante per Rafael Leao; il talentuoso attaccante del Milan deve mettersi in mostra con la Nazionale giovanile portoghese.

Il Milan è ancora curioso di scoprire uno dei suoi volti nuovi. Il giovane attaccante Rafael Leao, classe 1999, deve ancora fare il suo debutto ufficiale.

Il giovane calciatore, acquistato dal Lille in estate, è considerato un centravanti dal sicuro avvenire: rapido, forte fisicamente e con doti tecniche che ha già mostrato a grandi linee durante la sua esperienza in Ligue 1.

Un pedigree di tutto rispetto per Leao, che però deve ancora maturare esperienza e continuità: non a caso per adesso fa ancora parte della Nazionale Under 21 portoghese, che oggi giocherà un importante incontro con i pari età della Bielorussia, in vista dell’Europeo di categoria del 2021.

La sfida si giocherà a Minsk oggi alle ore 19 in punto. Un’occasione importante per Leao, che vuole dimostrare al Milan e all’Europa intera di meritare fiducia e alta considerazione fin da ora.

Il club rossonero, in particolare Marco Giampaolo ed il suo staff, osserveranno con grande interesse la prova da titolare di Leao: c’è da capire a che punto della preparazione atletica è il classe ’99 e soprattutto la sua adattabilità tattica nell’attacco rossonero.

L’idea iniziale era quella di provarlo come seconda punta, spalla del centravanti titolare Kris Piatek. Ma dopo l’arrivo di Ante Rebic le gerarchie offensive potrebbero essere cambiate: per il giovane Rafael si prevede, a meno di clamorosi cambi tattici, inizialmente un ruolo da promettente punta di riserva.

