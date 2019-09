Ripresa degli allenamenti oggi a Milanello, con mister Marco Giampaolo che ha riabbracciato sei rossoneri appena rientrati dalle rispettive nazionali.

Dopo i due giorni di riposo concessi da mister Marco Giampaolo alla squadra sabato scorso, i rossoneri sono tornati ad allenarsi a Milanello nel corso del pomeriggio. Si inizia a preparare la sfida di domenica contro il Verona al Bentegodi.

Il tecnico ha potuto riabbracciare ben sei rossoneri tornati dagli impegni con le rispettive nazionali: si tratta di Gianluigi Donnarumma, Rade Krunić, Kryzstof Piątek, Alessio Romagnoli, Ricardo Rodríguez e Jesus Suso.

Tutti giocatori importanti e titolari della squadra, eccezion fatta per il serbo Krunic che certamente troverà spazio prossimamente o comunque a partita in corso. Marco Giampaolo ha avuto così modo di provare qualche movimento e idea studiata nel corso di questi giorni di sosta.

I colleghi di acmilan.com hanno raccontato l’allenamento svolto questo pomeriggio dalla squadra rossonera al centro sportivo di Milanello.

Squadra in campo alle 16.45 sul rialzato, alle spalle degli spogliatoi, per iniziare l’attivazione muscolare grazie all’ausilio degli ostacoli bassi; a seguire spazio a dei torelli a tema.

Terminata la fase di riscaldamento il gruppo si è spostato sul ribassato dove ha svolto alcune esercitazioni sul possesso palla. Nel frattempo i portieri hanno effettuato un lavoro specifico agli ordini del preparatore Luigi Turci. La sessione è continuata con una serie di partitelle a tema giocate su campo ridotto.

Per la giornata di domani, mercoledì 11 settembre, il programma di Milanello prevede un solo allenamento al mattino: rossoneri pronti alle ore 10:30.

🔙 The boys are back in town 😀

🔙 Milanello riaccoglie i rossoneri 😀#ForzaMilan pic.twitter.com/6IS0rpAa6w

— AC Milan (@acmilan) 10 settembre 2019