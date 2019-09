In Inghilterra svelano che sia Milan che Inter ci hanno provato per Nemanja Matic del Manchester United. Ecco come sono andate le cose in estate.

Il calciomercato estivo del Milan è stato caratterizzato dall’acquisto di giovani giocatori, senza che venisse preso almeno un rinforzo d’esperienza. In un gruppo dall’età media abbastanza bassa, sarebbe servito un profilo più maturo.

Probabilmente la dirigenza ha provato a regalare a Marco Giampaolo un innesto esperto, però non si sono verificate le condizioni economiche adatte. Paolo Maldini, rispondendo ad una domanda su Luka Modric a Milanello, aveva confermato l’utilità di un giocatore di esperienza come guida per i giovani presenti in organico.

Milan e Inter su Matic: nuovo tentativo a gennaio?

Secondo quanto rivelato dal tabloid The Sun, il Milan in estate ha fatto un’offerta per Nemanja Matic del Manchester United. Tuttavia, i Red Devils l’hanno rifiutata e hanno fatto lo stesso con quella avanzata dall’Inter. Entrambi i club milanesi ritenevano il 31enne centrocampista serbo adatto per dare esperienza alle rispettive squadre.

Matic è in scadenza di contratto a giugno 2020 e non rinnoverà con il Manchester United. Non rientra nel progetto tecnico-tattico di Ole Gunnar Solskjaer e dunque è destinato a partire. Forse già a gennaio, quando sia Milan che Inter potrebbero rifarsi sotto per il mediano classe 1988.

Assicurarselo non è facile, considerando l’elevato ingaggio percepito dall’ex di Benfica e Chelsea: circa 7 milioni di euro netti annui. Inoltre i Red Devils chiederanno, probabilmente, un indennizzo per la cessione del cartellino. Per età e costi Matic non sembra un profilo ideale per il Milan, però se si verificheranno le condizioni economiche giuste non si può escludere un tentativo concreto. La sua esperienza e le sue qualità tecnico-tattiche farebbero comodo alla mediana di Giampaolo.

