In Francia rivelano che il Milan nell’ultima finestra estiva del calciomercato ha provato ad acquistare Morgan Sanson, 25enne centrocampista del Marsiglia.

Il centrocampo è uno dei reparti nel quale il Milan doveva intervenire in estate e lo ha fatto. Sono arrivati Ismael Bennacer e Rade Krunic dall’Empoli, non due giocatori affermati ma comunque molto affamati di emergere in una realtà importante come quella rossonera.

Probabilmente sarebbe servito un colpo di spessore in mediana. Dal punto di vista tecnico e dell’esperienza un innesto di livello maggiore avrebbe fatto sicuramente comodo. Il sogno Luka Modric non è mai stato qualcosa di concretizzabile, però tanti tifosi si aspettavano un rinforzo ulteriore a centrocampo. Così non è stato.

Calciomercato Milan, sondaggio per Sanson del Marsiglia

Paolo Maldini, Frederic Massara e Zvonimir Boban hanno sondato diverse piste in estate. A volte si sono scontrati con prezzi troppo alti, altre con la difficoltà di investire senza prima fare cessioni. Le esigenze di bilancio non potevano essere ignorate. In Francia svelano che tra i giocatori cercati dal Milan c’è stato Morgan Sanson.

Il quotidiano France Football spiega che a fine agosto il club rossonero ha effettuato un sondaggio con il Marsiglia per il 25enne centrocampista. Ma dopo alcuni contatti la trattativa non sarebbe partita. Secondo altre fonti francesi, ad esempio Le10Sport.com, i negoziati non sono decollati perché il Milan offriva “solo” 20 milioni di euro per il cartellino.

Non è da escludere che il Diavolo possa continuare a seguire Sanson nei prossimi mesi per valutare un eventuale acquisto futuro. Il classe 1994 fu visionato dagli scout rossoneri già quando militava nel Montpellier. Il suo nome è stato accostato anche al Napoli nell’ultima sessione estiva del calciomercato. Alla fine il centrocampista è rimasto a Marsiglia.

