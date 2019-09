La modalità Ultimate Team di Fifa 20 sarà la più giocata nel nuovo videogame della EA Sports. Ecco le valutazioni e le statistiche dei giocatori del Milan.

Fifa 20 uscirà il prossimo 27 settembre 2019. Dal 10 settembre è disponibile la DEMO in modalità “calcio d’inizio” e “VOLTA”. Per Ultimate Team si dovrà aspettare la web app e poi l’uscita ufficiale del gioco.

La modalità FUT è sicuramente la più giocata del noto videogame targato EA Sports. Negli anni ha riscosso un successo incredibile, e ogni anno cresce la curiosità sulle nuove “carte” dei giocatori. In particolare andiamo a vedere le valutazioni (overall) e le statistiche dettagliate dei calciatori del Milan di Marco Giampaolo. Qualche upgrade importante, i nuovi acquisti e nuovi ruoli.

Il Milan su FIFA 20, modalità “Ultimate Team”

Il giocatore del Milan con overall maggiore su FUT è Gianluigi Donnarumma (85). Il giovane portiere rossonero rientra anche nella TOP 100 del videogioco. Spiccano, tra le qualità, il “tuffo” e i “riflessi”.

Secondo in questa speciale classifica è Alessio Romagnoli (83). Valutazione non altissima, e sulla quale non sono mancate grandi polemiche tra tifosi e appassionati. Tutti overall 82: Giacomo Bonaventura, Jesus Suso e Lucas Biglia. I primi due hanno, peraltro, “4 skills” e “3 stelle piede debole”.

Lunga la lista dei rossoneri con overall 80: Caldara, Castillejo, Rodriguez, Musacchio, Calhanoglu e il tanto atteso Krzysztof Piatek. Il polacco ha “3 piede debole e skills”, non una carta straordinaria. Speriamo che nel corso delle week-end league (in riferimento al rendimento con il Milan) usciranno degli upgrade. Anche Ante Rebic (80) rientra in questa mini-classifica di overall: ottime però le qualità di velocità (88) e tiro (80).

Overall 79 per Franck Kessie e Lucas Paquetà, quest’ultimo per la prima volta su FUT visto che la scorsa stagione non era stato inserito.

Valutazioni totali molto basse invece per Davide Calabria (77), Theo Hernandez (76) anche se molto veloce e Fabio Borini (76). Ultimi tra le “card oro” sono Andrea Conti (75) e Rafael Leao (75), quest’ultimo con velocità 87 e 4 stelle tra skills e piede debole.

Argento invece le carte dei tre nuovi acquisti Ismael Bennacer (74), Rade Krunic (74) e Leo Duarte (72). Chiudono la classifica tre giovani della Primavera, con card bronzo: Gabbia (62), Bargiel (60) e Cavagnera (58).