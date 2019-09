Calciomercato Milan: il capo-scout Geoffrey Moncada segue Lucas Martinez Quarta ed Eduardo Camavinga, due giovani talenti con buon potenziale.

L’ultima sessione estiva del calciomercato ha visto approdare al Milan giocatori giovani. Nessun elemento di esperienza che probabilmente sarebbe servito in un gruppo dall’età media abbastanza bassa.

Per il futuro il club rossonero intende continuare a visionare giovani talenti per poi valutare eventuali investimenti. Il capo-scout Geoffrey Moncada e i suoi collaboratori lavorano intensamente per seguire più calciatori possibili. Ci sono già alcuni profili interessanti nel mirino per il futuro. L’idea è di anticipare la concorrenza su quelli ritenuti potenziali top player futuri.

Milan, Moncada segue Quarta e Camavinga

Oggi il quotidiano Tuttosport spiega che in cima alla lista degli osservati speciali di Moncada c’è Lucas Martinez Quarta. Si tratta di un difensore centrale di 23 anni che milita nel River Plate e che il Milan aveva già sondato nell’ultima finestra estiva del calciomercato. Pure l’Inter è interessata all’argentino, che ha una clausola rescissoria da 23 milioni di euro nel proprio contratto in scadenza a giugno 2021.

Un altro talento seguito da Moncada è Eduardo Camavinga, centrocampista classe 2002 in forza al Rennes. A novembre compirà 17 anni, ma intanto in questa stagione ha già giocato titolare quattro partite di Ligue 1 e pure nel match di Supercoppa di Francia. Gioca prevalentemente davanti alla difesa, ma sa agire anche da mezzala. Contratto in scadenza a giugno 2022.

Quarta e Camavinga sono già nel mirino di club europei importanti. Serve giocare d’anticipo per “bruciare” la concorrenza. Gli scout del Milan saranno attivi in Argentina e Francia per seguirli in questi mesi e capire se possano essere adatti per approdare in maglia rossonera. Probabilmente sentiremo parlare nuovamente di questi due ragazzi prossimamente.

