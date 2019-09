I consigli sul fantacalcio di Serie A riguardanti gli attaccanti da schierare. La rubrica settimanale per i fanta-allenatori. Di seguito le nostre proposte.

Prima rubrica settimanale di MilanLive.it dedicata al fantacalcio di Serie A, il gioco fantasy sport sul calcio ormai è diventato un abituè per molti appassionati. A calciomercato chiuso e aste già definite, ecco i nostri consigli dettagliati e motivati.

Siamo giunti al reparto per antonomasia: l’attacco. Quello che può decidere, in meglio o in peggio, il nostro week-end fantacalcistico. Sono tantissimi gli attaccanti a disposizione, ma schierare quelli che segneranno nella terza giornata di Serie A non sarà impresa facile. Ecco tutte le nostre proposte.

Consigli fantacalcio attaccanti

Facciamo anzitutto una piccola premessa. È un reparto numeroso e per questo non ci sentiamo di escludere giocatori che certamente, chi ha in squadra, schiererà. Ovvero: Edin Dzeko, Andrea Belotti, Romelu Lukaku e Dries Mertens. Tutti e quattro sono grandi bomber e possono segnare nel corso di questa giornata. Ma noi siamo obbligati a fare una selezione più specifica.

Cristiano Ronaldo – Scelta ovvia. Il portoghese vuole vincere il titolo di capocannoniere anche in Italia. Ogni partita è da schierare, senza se e senza ma.

Giovanni Simeone – Il cholito è una bella scommessa. Il Cagliari ha molti indisponibili importanti, Pavoletti su tutti, ma lui ha lavorato tutta la settimana convincendo molto Maran. Ha tanta voglia di riscatto e potrebbe trovarlo alla prima da titolare con i sardi in casa del Parma.

Alfredo Donnarumma – Capocannoniere in B la scorsa stagione, già in gol su rigore contro il Cagliari. Il Bologna è la squadra giusta per trovare anche il primo gol su azione.

Andrea Pinamonti – Per il centravanti del Genoa valgono le stesse considerazioni fatte per il compagno Schone nei consigli sui centrocampisti. L’Atalanta potrebbe pagare la distrazione in Champions League tra qualche giorno. L’attaccante di scuola Inter è in gran forma, e si fa trovare sempre pronto in area di rigore.

Fabio Quagliarella – Solitamente segna sempre contro le ex. Considerando inoltre che il Napoli ha ancora qualche problemino in difesa, l’attaccante napoletano potrebbe pungere proprio la squadra della sua città.

Hirving Lozano – Il messicano è capace di sfruttare benissimo gli spazi, e la Sampdoria di Eusebio Di Francesco ne lascia a bizzeffe. L’esterno del Napoli può fare la differenza sabato pomeriggio al San Paolo.

Samuel Castillejo – Ultimo, non per importanza, lo spagnolo del Milan. Criticato da molti tifosi sui social in queste settimane, Giampaolo lo schiererà comunque titolare domenica sera contro il Verona. La partita giusta per mettere a tacere le polemiche e regalare tre punti alla squadra con gol e/o assist.